МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы снижаются во вторник после статданных из Китая, которые усилили опасения инвесторов относительно рисков замедления мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.00 мск индекс Dow Jones снижается на 0,28%, до 26759,74 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,92%, до 8013,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,65%, до 2959,16 пункта.

Давление на индексы оказывает беспокойство инвесторов относительно вероятного замедления мировой экономики, вызванного негативным влиянием торгового конфликта США и Китая. Напряжение вновь вернулось на рынки после того, как государственное статистическое управление Китая сообщило, что цены производителей в августе в годовом выражении упал самыми высокими темпами за три прошедших года, сократившись на 0,8%.

Ранее, с 1 сентября, вступили в силу новые взаимные пошлины США и Китая. Штаты повысили на 15% обложение очередной группы товаров из Поднебесной — объемом 300 миллиардов долларов в год. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

"Статистика из Китая была самой худшей комбинацией данных, которые рынки могли ожидать. Сильное падение цен производителей в Китае напомнило нам о том, что мы уже давно знаем: пошлины США способствуют намного более быстрому замедлению китайской экономики, чем кто-либо мог себе представить", — отметил рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Статистика из Китая оказало наиболее заметное давление на акции технологических компаний, зависимых от этого региона. Так, акции Nvidia Corp и Advanced Micro Devices Inc снижаются на 1% и 1,5% соответственно. Акции Apple дешевеют на 1%, перед презентацией новой модели iPhone, которая состоится позднее во вторник. Также участники торгов ожидают данных об инфляции в США, которые будут обнародованы в четверг. Эксперты ожидают, что в августе показатель замедлился до 0,1% в месячном выражении, а в годовом — сохранился на уровне июля в 1,8%.