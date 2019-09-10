МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается по основным индексам вместе с зарубежными площадками после роста ранее днём, происходившего на новостях о будущих дивидендах Сбербанка, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 17.08 мск дешевеет на 0,24%, до 2780,03 пункта, индекс РТС — на 0,23%, до 1337,1 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" снижается на 5 копеек, до 65,5 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 72,27 рубля. Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,93%, до 63,17 доллара за баррель.

Привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка возглавили лидерство среди "голубых фишек" Мосбиржи после подтверждения главой банка Германом Грефом на встрече с президентом России Владимиром Путиным планов банка выплатить дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году. Глава банка также отметил, что в настоящее время кризисный период заканчивается, капитал банка прирастает. К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка поднимаются в цене на 1,62%, обыкновенные акции – на 1,48%.

Среди лидеров роста также – депозитарные расписки "Эн+ Груп" (3,12%), акции ВТБ (2,41%), обыкновенные акции "Мечела" (1,67%), акции "Фосагро" (1,34%), а также префы "Ленэнерго" (1,3%). Префы "Сургутнефтегаза" растут на 1,74%, его обыкновенные акции – на 1,38%

"Под давлением вновь находятся бумаги Polymetal, где наблюдается существенная коррекция последнюю неделю. Сегодня котировки бумаг падают на 1,9%, а за неделю снижение превысило 6,5%. Котировки золота упали ниже уровня в 1,5 тысячи долларов, что оказывает давление и на акции других золотодобывающих компаний. Котировки акций "Полюса" снижаются сегодня на 0,4%", — отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест". Также среди лидеров падения – акции "Роснефти" (-1,59%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,56%), акции МТС (-1,36%), "Новатэка" (-1,33%), ОВК (-1,19%).

"Усилий только Сбербанка пока не хватает, чтобы улучшить состояние всего рынка. Поэтому закрытие дня может пройти с небольшими потерями на фоне слабой динамики внешних рынков", — считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Индекс Мосбиржи неспешно отступает третий день подряд после волны роста в восемь сессий. Существенной коррекции препятствует рост цен на нефть, которые несколько дней назад поднялись выше 60 долларов за баррель", — добавляет Альберт Короев из компании "БКС брокер".