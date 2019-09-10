МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок повысился, отыгрывая обновляющую месячный максимум цену нефти, говорят трейдеры.

Плюс к этому российские банковские акции стали локомотивами роста рынка на фоне корпоративного позитива, отмечают эксперты.

К закрытию торгов индекс Мосбиржи повысился на 0,03%, до 2787,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1343,95 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Укрепление рубля к доллару оказало давление на рублевый индекс Мосбиржи.

НЕФТЬ ПОМОГЛА

Российский фондовый рынок продемонстрировал слабо повышательную динамику, отыгрывая уверенный рост стоимости нефти, превышавший вечером 1,5% — выше 63 долларов за баррель — к максимумам более чем за месяц.

Поддержку рынку нефти продолжают оказывать сообщения о намерении Саудовской Аравии сохранить приверженность соглашению ОПЕК+ о снижении объёмов нефтедобычи после назначения новым главой министерства энергетики сына короля — принца Абдель Азиза бен Сальмана Аль Сауда.

При этом мировые фондовые рынки вечером во вторник не демонстрировали единой динамики на фоне слабых макроэкономических данных из Китая и беспокойство инвесторов относительно вероятного замедления мировой экономики, вызванного негативным влиянием торгового конфликта этой страны и США. Напряжение вновь вернулось на рынки после того, как государственное статистическое управление Китая сообщило, что цены производителей в августе в годовом выражении упали самыми высокими темпами за три прошедших года, сократившись на 0,8%.

БАНКИ ВЫТЯНУЛИ РЫНОК НАВЕРХ

В лидерах повышения цены сегодня оказались акции Сбербанка (+1,9% обыкновенные акции и +1,8% префы), отыгравшие заявления его главы Германа Грефа о том, что крупнейший российский банк выплатит дивиденды в 50% чистой прибыли в 2020 году. Акции ВТБ (+2,8%) выросли в цене "за компанию".

Также подорожали ГДР "Эн+ Групп" (+4,3%), "Мечела" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,6% — "обычка" и +2% — "префы"), ММК (+0,9%).

Напротив, подешевели акции "Роснефти" (-1,4%) на фоне заявлений специального представителя США по Венесуэле Эллиота Абрамса о возможности введения санкций против крупнейшей в РФ нефтяной компании из-за растущей торговли венесуэльской нефтью с её стороны.

Также подешевели акции МТС (-1,3%), "Новатэка" (-1%), "Полюса" (-1,1%), "Татнефти" (-0,8%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Быкам" удается удерживать индекс Мосбиржи выше поддержки, расположенной на уровне 2780 пунктов, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Попытки пробить эту отметку вниз пока не увенчались успехом. В результате создан плацдарм, который в краткосрочной перспективе может позволить рынку продолжить восходящую динамику и попытаться переписать исторические максимумы. Уход рынка ниже 2780 пунктов может привести к активизации продаж на фоне желания игроков зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям", — добавил он.

Ближайшим сопротивлением росту индекса Мосбиржи может выступить отметка 2810 пунктов, находящаяся чуть выше вчерашнего максимума, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Для индекса РТС ближайшим техническим препятствием для продолжения роста может стать установленная вчера на уровне 1350 пунктов месячная вершина. Если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, российские фондовые индикаторы в следующие несколько сессий, скорее всего, попытаются преодолеть эти сопротивления", — оценил аналитик.

Вполне вероятно, что завтра российский рынок акций будет чувствовать себя более уверенно и может восстановить позиции в диапазон 2790-2820 пунктов по индексу Мосбиржи и 1345-1360 пунктов по индексу РТС, оценил, со своей стороны, Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".