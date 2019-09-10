МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи во вторник закрылись ростом, инвесторы более склонны к риску в ожидании заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41% — до 7265,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,08%, до 5593,21 пункта, немецкий DAX — на 0,34%, до 12267,72 пункта.

Инвесторы ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится на текущей неделе, 12 сентября. Эксперты ожидают, что регулятор ослабит монетарную политику. Ранее СМИ сообщали, что ЕЦБ обсуждает меры стимулирования экономики, в том числе снижение ставки и возобновление выкупа активов.

"Учитывая, что ЕЦБ склонен к снижению ставки, торговля скорее будет оживленной с сегодняшнего дня и до заседания", — отметил аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden), чье мнение приводит агентство Рейтер.

На следующей неделе пройдет заседание ФРС США, которая тоже, вероятно, ослабит монетарную политику путем снижения процентной ставки. Соответствующие действия со стороны регуляторов в условиях высокого риска замедления мировой экономики поддерживают оптимистичные настроения инвесторов.