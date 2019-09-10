МОСКВА, 10 сен /ПРАЙМ/. Американская корпорация Apple представила сервис Arcade, в который входит более 100 игр, говорится в сообщении компании.

"Apple Arcade — первый в мире сервис, предлагающий более 100 новых и эксклюзивных игр по подписке", — говорится в релизе компании. Отмечается, что сервис будет доступен на всех устройствах с iOS 13, а подписка будет стоить 4,99 доллара в месяц.

Презентация Apple проходит в театре Стива Джобса. Уже были представлены новая версия iPad, Apple TV+ и AppleWatch 5. Кроме того, ожидается, что будет представлена новая модель iPhone.