ВАШИНГТОН, 10 сен /ПРАЙМ/. Компания Apple представила во вторник линейку новейших смартфонов, презентация новинок проходит в штаб-квартире компании в Калифорнии и транслируется на ее сайте.

Компания ежегодно представляет новые модели смартфонов на осенней конференции для разработчиков, ее ведет глава Apple Тим Кук.

Обновленные модели приходят на смену своим предшественникам iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR.