МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс евро дорожает к доллару на фоне неопределенности относительно возможных действий ЕЦБ в области монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару рос до 1,1053 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1043 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,78 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,53 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,02%, до 98,34 пункта.

Трейдеры ждут заседания ЕЦБ, которое состоится в четверг, 12 сентября. Эксперты полагают, что регулятор ослабит монетарную политику — при этом некоторые ждут только снижения ставки по депозитам, а часть аналитиков прогнозирует новую программу выкупа активов от европейского регулятора.

Агентство Рейтер отмечает, что риторика ЕЦБ может задать тон для предстоящих решений ФРС США и Банка Японии на следующей неделе, а также повлиять на склонность трейдеров к риску.

Эксперты отмечают, что на данный момент на рынках преобладают "осторожные рисковые настроения" после того, как спала напряженность политических кризисов в разных регионах мира — от Великобритании до Гонконга. "Мы ждем спокойного торгового дня с некоторой поддержкой риска. На рынке то усиливаются, то ослабевают ожидания новой программы количественного смягчения ЕЦБ", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков банка ANZ.