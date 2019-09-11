МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы площадок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику в среду в ожидании заседаний ЕЦБ и ФРС США на текущей и следующей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3018,78 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,45%, до 1679,8 пункта, гонконгский Hang Seng Index — рос на 1,46%, до 27073,41 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,62%, до 2044,71 пункта. Японский Nikkei 225 поднимался на 0,85%, до 21574,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 закрылся ростом на 0,13%, до 6622,4 пункта.

Мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ 12 сентября и итогов очередной двухдневной встречи ФРС США 18 сентября. Трейдеры надеются, что мировые центробанки предпримут меры для поддержки мировой экономики. Кроме того, 19 сентября состоятся заседания Банка Англии и Банка Японии.

При этом инвесторы сохраняют осторожность на фоне сохраняющейся неопределенности в торговой войне между США и Китаем. "Перетягивание каната между США и Китаем будет продолжаться, но растет понимание того, что настроения сторон в торговой войне могут сместиться в состояние нейтралитета", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес (Stephen Innes).