МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно положительной динамикой в надежде на то, что ЕЦБ и ФРС США на ближайших заседаниях предпримут меры для поддержки мировой экономики, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,41% — до 3008,81 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,94%, до 1671,54 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index поднялся на 1,8% — до 27159,06 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,96%, до 21597,76 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,84% — до 2049,2 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,36%, до 6638 пунктов.

Мировые инвесторы ждут заседания ЕЦБ 12 сентября и итогов очередной двухдневной встречи ФРС США 18 сентября. Трейдеры надеются, что мировые центробанки дополнительно ослабят монетарную политику для поддержки мировой экономики.

"В ожидании возобновления программы количественного смягчения ЕЦБ и снижения ставки ФРС на следующей неделе рисковые настроения улучшились, спровоцировав выход инвесторов с рынков облигаций и возвращение к акциям", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Холли (Jeffrey Halley).