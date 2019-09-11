МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду демонстрируют положительную динамику, поддерживаемые новостями по торговле США и Китая, и в ожидании заседаний мировых центробанков, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.31 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,86%, до 7330,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,35%, до 5612,91 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 12356,84 пункта.

Поддерживает торги региона позитив, связанный с ослаблением торговой напряженности в мире после объявления Китая. Так, комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.

Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

Трейдеры продолжают ожидать ряд заседаний крупнейших мировых центробанков, ближайшее из которых состоится уже в четверг, 12 сентября. В этот день пройдёт встреча ЕЦБ. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на нулевом уровне и понизит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%. На следующей неделе пройдут встречи Федрезерва (17-18 сентября), а также Банка Англии и Банка Японии (оба заседания состоятся 19 сентября).