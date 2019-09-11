МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к иене поднимается в среду днем, спрос на более безопасные активы снижается на новостях из КНР по торговле и перед серией заседаний крупнейших мировых центробанков, от которых инвесторы ожидают меры поддержки экономик, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.53 мск курс евро к доллару снижался до 1,1025 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1043 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,69 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,53 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,16%, до 98,48 пункта.

В ближайшие две недели пройдут встречи четырех крупнейших центробанков. Заседание ЕЦБ состоится в ближайший четверг, 12 сентября, встреча Федеральной резервной системы (ФРС) США запланирована на 17-18 сентября, а 19 сентября пройдут встречи Банка Англии и Банка Японии.

Аналитики прогнозируют, что Федрезерв понизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 2-2,25%, а ЕЦБ сохранит базовую ставку на нулевом уровне и уменьшит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%.

Трейдеры обратили внимание и на новости по торговле. Ранее в среду комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.

Традиционно иена считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления глобальных торговых и экономических рисков.