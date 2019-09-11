МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Рубль набирает в весе на фоне дорожающей нефти, евро уже дешевле 72 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.58 мск снижался на 3 копейки, до 65,39 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 72 рублей, следует из данных Московской биржи. Ранее в среду евро дешевел до 71,9875 рубля – минимума со 2 августа. Давления на евро добавляет его ослабление на форексе до 1,10 доллара.

Стоимость нефти повышается на 0,8%, до 62,88 доллара за баррель по марке Brent.