МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок растет, отыгрывая дорожающую нефть и геополитические факторы, говорят трейдеры.

Акции "Сургутнефтегаза" опять вышли в лидеры роста среди ликвидных бумаг, что помогло индексу Мосбиржи вернуться выше 2800 пунктов, отмечают эксперты.

К 14.38 мск индекс Мосбиржи повышался на 0,7%, до 2808 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1354 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕФТЬ И ГЕОПОЛИТИКА ПОМОГАЮТ

Российский фондовый рынок днем уверенно повышался на фоне стабильно дорожающей нефти — примерно на 1% в район круглой отметки 63 доллара за баррель сорта Brent.

Поддержку рынку нефти оказывают ожидания публикации еженедельной статистики минэнерго США по запасам сырья в стране. Эксперты ожидают снижения показателя на 2,69 миллиона баррелей. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США за минувшую неделю упали на 7,2 миллиона баррелей после роста на 400 тысяч баррелей неделей ранее.

Кроме того, мониторинговый комитет ОПЕК+ на заседании в четверг будет оценивать выполнение соглашения по сокращению добычи нефти и ситуацию на рынке, корректировку сделки обсуждать не планируется, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Западные фондовые фьючерсы и биржевые индексы преимущественно растут — в пределах 1% — на фоне надежд на торговые переговоры, запланированных на следующий месяц, между США и Китаем. Поднебесная в преддверии этих переговоров исключила часть американской продукции из списка, подлежащего обложению повышенными пошлинами. КНР также продолжит анализировать возможность исключения из списка иных товаров.

Сегодня отмечается рост на российском рынке акций на фоне улучшения геополитической обстановки, считает Джон Волш из Альфа-банка. "Игроки российского рынка с воодушевлением встретили отставку советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который был сторонником жесткого взгляда на Россию. Его отставка может стать знаком потепления отношений между Москвой и Вашингтоном", — добавил он.

В лидерах повышения цены сегодня — опять акции "Сургутнефтегаза" (+3,7% обыкновенные акции и +2% префы). Также растут ГДР X5 (+1,5%), акции "Русала" (+1,8%), "Мосбиржи" (+1,5%), "Новатэка" (+1,5%).

Дешевеют акции "Распадской" (-0,9%), "Русгидро" (-0,8%), префы "Транснефти" (-0,8%), акции "Акрона" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Позитивному настрою на мировых рынках и российском, в частности, способствуют намерения Китая согласиться на увеличение закупок американской сельхозпродукции, чтобы США в ответ отложили введение новых импортных пошлин и смягчили запрет на сотрудничество с Huawei, говорит София Кирсанова из УК "Райффайзен Капитал".

"Другим поводом для энтузиазма выступает завтрашнее заседание ЕЦБ, на котором все ждут от регулятора объявления новых монетарных мер поддержки экономики, которые он анонсировал на июльском заседании. Вкупе с ожиданиями смягчения монетарной политики в США, в рамках заседания Федрезерва, которое состоится уже на следующей неделе, аппетит к риску участников торгов продолжает пребывать на высоком уровне, обеспечивая поддержку всем рисковым активам, включая российские акции", — добавила она.

Ближайшим сопротивлением росту индекса Мосбиржи после возврата на 2800 пунктов выступает уровень 2820 пунктов, индекс РТС вернулся в район 1350 пунктов, оба индикатора обновили максимумы с июля, отметила Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".