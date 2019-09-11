МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26229 с погашением в ноябре 2025 года на 14,55 миллиарда рублей из предложенных 20 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 101,734% от номинала, доходность по цене отсечения — 6,91% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,7628% от номинала, средневзвешенная доходность — 6,91% годовых. Спрос составил 37,8 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 4 сентября, Минфин разместил ОФЗ серии 26230 с погашением в марте 2039 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 61,139 миллиарда.

Предложенный сегодня Минфином шестилетний выпуск не вызвал достаточно большого спроса со стороны инвесторов, который всего на 89% превысил предложение, а эмитент, удовлетворив около 38,5% объема заявок, разместил всего 73% от предложенного объема, — столь низкие объемы наблюдались последний раз в первой половине июля после ценового ралли в предыдущем месяце, прокомментировал РИА Новости итоги аукциона главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

При этом, по его словам, облигации были размещены с премией по доходности в размере 2 базисных пунктов к уровню вторичного рынка.

"После снижения Банком России ключевой ставки на 25 базисных пунктов в прошлую пятницу на рынке ОФЗ наблюдается некоторое затишье: биржевые обороты снизились на 30-50%, а изменение цен было незначительным и разнонаправленным. При этом доходность ОФЗ выросла в среднем на 3 базисных пункта, что можно рассматривать как естественную коррекцию рынка после бурного роста цен и снижения доходности во второй половине августа и начале сентября перед заседанием Банка России", — заключил он.