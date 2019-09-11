События в сфере макроэкономики и бизнеса 12 сентября
МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август)
|-9%
|-10%
|предв.
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD)
|45,06 млрд юаней
|
|7:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
|-0,1%
|
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,2%
|-0,2%
|9:45
|EUR
|Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,2%
|0,5%
|9:45
|EUR
|Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август)
|0,5%
|0,5%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|-1,6%
|-0,1%
|13:00
|USD
|США — Заседание ОПЕК
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|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка по депозитным средствам (сентябрь)
|-0,4%
|-0,5%
|14:45
|EUR
|Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ
|0,25%
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|14:45
|EUR
|Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ
|
|
|14:45
|EUR
|Еврозона — Решение по процентной ставке (сентябрь)
|0%
|0%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|2,2%
|2,3%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,3%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|217 тыс
|215 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль)
|-0,1%
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|15:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
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|15:30
|EUR
|Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ
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|19:00
|USD
|США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
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|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август)
|-120 млрд долл
|-195 млрд долл
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.09)
|530,5 млрд долл (на 30.08)
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|RUB
|Группа Черкизово — СД (разрешение гендиректору занимать должности в других компаниях, о совершении и цене сделки с заинтересованностью)
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|RUB
|Квадра — СД (инвестпроект и одобрение сделок, заключаемых для его исполнения)
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|RUB
|КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 18.08.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019)
|2 (9м2018) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|1 (1П2019, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2019) — див-д 2019
|12-13 сент
|RUB
|IV Московский финансовый форум /Центральный выставочный зал "Манеж", о выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики/
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https://1prime.ru/Financial_market/20190911/830314780.html