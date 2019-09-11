МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 12 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (август) -9% -10%
предв. CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) 45,06 млрд юаней

 

 
7:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м) -0,1%

 

 
9:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,2% -0,2%
9:45 EUR Франция — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,2% 0,5%
9:45 EUR Франция — Гармонизированный индекс потребительских цен (м/м) (август) 0,5% 0,5%
12:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль) -1,6% -0,1%
13:00 USD США — Заседание ОПЕК

 

 

 

 
14:45 EUR Еврозона — Ставка по депозитным средствам (сентябрь) -0,4% -0,5%
14:45 EUR Еврозона — Ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%

 

 
14:45 EUR Еврозона — Заявление по монетарной политике ЕЦБ

 

 

 

 
14:45 EUR Еврозона — Решение по процентной ставке (сентябрь) 0% 0%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,2%
15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 2,2% 2,3%
15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) 0,3% 0,1%
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 217 тыс 215 тыс
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июль) -0,1%

 

 
15:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
15:30 EUR Еврозона — Пресс-конференция ЕЦБ

 

 

 

 
19:00 USD США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве

 

 

 

 
21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (август) -120 млрд долл -195 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 06.09) 530,5 млрд долл (на 30.08)

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — СД (разрешение гендиректору занимать должности в других компаниях, о совершении и цене сделки с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB Квадра — СД (инвестпроект и одобрение сделок, заключаемых для его исполнения)

 

 

 

 

 

 

 RUB КуйбышевАзот — ВОСА (реестр закрыт 18.08.2019, в заочной форме, див-ды 1П2019) 2 (9м2018) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 1 (1П2019, ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 23.09.2019) — див-д 2019
12-13 сент RUB IV Московский финансовый форум /Центральный выставочный зал "Манеж", о выработке решений, способствующих повышению конкурентоспособности российской экономики/

 

 

 

 