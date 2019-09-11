МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в среду, в то время как инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая может на своём заседании через неделю заметно понизить учётную ставку, как этого хотел бы президент страны Дональд Трамп, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 16.51 мск индекс Dow Jones растёт на 0,21%, до 26967,19 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,33%, до 8110,88 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 2983,78 пункта.

Участники торгов ожидают снижения ставки ФРС США. Заседание регулятора, по итогам которого это может произойти, состоится 17-18 сентября. По данным CME Group, 88,8% экспертов ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, а остальные 11,2% полагают, что ставка будет сохранена на уровне в 2-2,25% годовых. При этом ранее в среду Трамп вновь призвал ФРС к снижению ставки в своем Twitter. Но, по его мнению, показатель должен находиться "на нуле или ниже".

"Людям будет интересно услышать, что скажет ФРС на следующей неделе, поэтому в ближайшее время все будет тихо, если не произойдет что-то неожиданное", — отметил управляющий директор New Vines Capital LLC Андре Бахос (Andre Bakhos), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Оптимизм инвесторов также поддерживают новости относительно развития торгового конфликта США и Китая. Ранее в среду комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.