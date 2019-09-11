МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс евро по отношению к доллару снижается в среду вечером, инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.12 мск курс евро к доллару снижался до 1,0996 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1043 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,73 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,53 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,35%, до 98,67 пункта.

Участники торгов ожидают заседания ЕЦБ, которое состоится завтра, 12 сентября. Эксперты ожидают снижения учетной ставки в еврозоне, что традиционно ослабляет национальную валюту. Ранее СМИ сообщали, что регулятор обсуждает меры стимулирования экономики, в том числе возобновление выкупа активов.

Главный валютный стратег Scotiabank Шон Осборн (Shaun Osborne), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что резкое снижение ставки маловероятно. "Мы думаем, что после завтрашнего заседания евро может восстановиться", — отметил стратег.

Кроме того, на следующей неделе состоится заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. Инвесторы ожидают, что регулятор снизит процентную ставку. Возможность стабилизации экономики поддерживает рисковые настроения инвесторов, которые в ходе торгов по-прежнему отдают предпочтение более рисковому доллару, а не иене, которая считается более надежным активом.