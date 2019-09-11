МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты вечером уверенно рос против евро на фоне сползания европейской валюты на форексе ниже 1,10 доллара.

Переход вечером рынка нефти в минус обеспечил доллару рост против рубля, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.02 мск повышался на 7 копеек, до 65,49 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 72,03 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ К ЕВРО

Рубль вечером умеренно повышался против евро и снижался к доллару на фоне локального коррекционного ослабления европейской валюты ниже уровня 1,10 доллара.

В четверг, 12 сентября пройдет встреча ЕЦБ. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую ставку на нулевом уровне и понизит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%. При этом сильные данные по августовской динамике индекса потребительских цен в США добавляют доллару поддержки.

Рынок нефти вечером перешел к коррекционному снижению на новостях (-2%, до 61 доллара за баррель). В частности, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 416,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 2,7 миллиона баррелей.

В итоге доллар прибавлял вечером к рублю 0,2%, а евро снижался на 0,3%. Рублевая цена нефти при этом опустилась ниже уровня 4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Не исключено, что в четверг курс единой европейской валюты продолжит корректироваться на глобальных площадках в ожидании стимулирующих мер от ЕЦБ, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"В то же время, участники рынка заблаговременно отыгрывают ожидаемое решение ЕЦБ, поэтому если итоги заседания европейского регулятора оправдают ожидания инвесторов, снижение курса евро может оказаться уже не столь болезненным и длительным", — добавил он.

Курс завтра будет колебаться от 65,1 до 65,5 рубля за доллар, полагает Константин Карпов из компании "БКС Брокер".

"Завтра также ожидается большой блок статистики по инфляции в Америке. Чем сильнее окажутся данные, тем выше может оказаться доллар по отношению к рублю, ведь высокая инфляция сокращает вероятность агрессивного снижения ставок ФРС", — добавил он.

Пока же ожидаемое снижение процентной ставки ФРС создает определенные преимущества для рубля, поэтому на завтра ожидаются спокойные торги в диапазоне 65-65,5 рубля за доллар и 72,7-73,2 рубля за евро, оценил Андрей Люшин из Локо Банка.