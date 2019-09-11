МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, лишь расписки "Ленты" и "Газпром нефти" не изменились в цене, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,06%, до 6,36 доллара, "Новатэка" — на 1,88%, до 200,4 доллара, "Лукойла" — на 1,15%, до 84,4 доллара. Акции "Газпрома" подорожали на 1,53%, до 7,15 доллара, "Газпром нефти" — не изменились в цене, оставшись на уровне в 31,45 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,58%, до 24,44 доллара, "Северстали" — на 1,9%, до 15,54 доллара, НЛМК — на 0,97%, до 22,86 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,61%, до 1,31 доллара, Сбербанка — на 0,83%, до 14,64 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", увеличились в цене на 0,22%, до 18,2 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 1,64%, до 13,3 доллара, "Ленты" — не изменилась, оставшись на уровне в 3,42 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,63%, до 3,84 доллара.