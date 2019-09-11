МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок уверенно вырос, отыгрывая улучшение конъюнктуры мировых фондовых рынков, говорят трейдеры.

Акции "Сургутнефтегаза" опять вышли в лидеры роста среди ликвидных бумаг, что помогло индексу Мосбиржи закрепиться выше 2800 пунктов, отмечают эксперты.

К закрытию индекс Мосбиржи увеличился на 1,06% до 2817,05 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,80%, до 1354,68 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

До обновления индексом Мосбиржи исторического максимума остается около 1% роста.

ВНЕШНЯЯ ФИНАНСОВАЯ КОНЪЮНКТУРА И ПОЛИТИКА ПОМОГЛИ РОСТУ

Российские площадки оказались подхвачены конъюнктурой западных фондовых рынков.

Тон задали надежды на успех торговых переговоров, запланированных на следующий месяц, между США и Китаем. Поднебесная в преддверии этой встречи исключила часть американской продукции из списка, подлежащего обложению повышенными пошлинами.

Кроме того, инвесторы ожидают завтра от ЕЦБ смягчения денежно-кредитной политики. Европейский регулятор может понизить ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4% годовых. ФРС США, в свою очередь, может через неделю снизить базовую учетную ставку на 0,25 процентных пункта с нынешних 2-2,25% годовых.

Рост на российском рынке акций поддержало и улучшение внешнеполитического фона после отставки советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который был сторонником жесткого взгляда на Россию — его отставка может стать знаком потепления отношений между Москвой и Вашингтоном, считают эксперты.

Впрочем, рынок нефти после роста в течение дня ушел в минус к вечеру в рамках коррекции – "на факте" (-2%, до 61 доллара за баррель). В частности, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,9 миллиона баррелей, или на 1,6%, до 416,1 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения запасов лишь на 2,7 миллиона баррелей.

В лидерах повышения цены сегодня опять оказались акции "Сургутнефтегаза" (+7,2% обыкновенные акции и +3,3% префы). Также выросли в цене ГДР X5 (+3%), акции "Русала" (+2,2%), "Полюса" (+1,9%), "Новатэка" (+1,9%).

Подешевели акции "Распадской" (-0,9%), "Русгидро" (-1%), "Акрона" (-0,6%), "Ростелекома" (-1,1%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В ближайшие дни российские фондовые индикаторы сохранят позитивную динамику, считает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"Ближайшей целью роста для индекса Мосбиржи может стать исторический максимум, установленный в начале июля немного ниже уровня 2850 пунктов. Техническим препятствием для дальнейшего роста индекса РТС может выступить отметка 1366 пунктов", — оценил он.

Рост на рынке акций РФ завтра может продолжиться, и индекс Мосбиржи способен протестировать уровень 2850 пунктов, также полагает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

Если же инвесторы окажутся разочарованы, например, обнародованными ЕЦБ мерами, мы увидим коррекцию на европейских рынках, и индекс Мосбиржи также может скорректироваться в район 2780 пунктов, не исключает он.

"С учетом локальной технической перекупленности рубля возможно его небольшое ослабление в ближайшие дни, как следствие, динамика долларового индекса РТС будет чуть скромнее, чем динамика рублевого индекса", — заключил эксперт.