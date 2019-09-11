МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в среду закрылись уверенным ростом, инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,94%, до 7335,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,44%, до 5618,06 пункта, немецкий DAX — на 0,75%, до 12360,12 пункта.

Трейдеры более склонны к риску в надежде, что ЕЦБ примет меры стимулирования роста экономики. Заседание регулятора пройдет завтра, 12 сентября. Ранее СМИ сообщали, что ЕЦБ может снизить учётную ставку или возобновить выкуп активов.

Оптимизм инвесторов также поддерживают новости относительно развития торгового конфликта США и Китая. Ранее в среду комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.