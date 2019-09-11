МОСКВА, 11 сен /ПРАЙМ/. "Яндекс" вложит 5 миллиардов рублей в развитие существующих и создание новых образовательных проектов, обучит более 100 тысяч специалистов для IT-отрасли, заявил управляющий директор компании Тигран Худавердян в среду в ходе презентации образовательной инициативы компании.

"За следующие три года мы потратим 5 миллиардов рублей на образовательные инициативы", — сказал Худавердян.

Инвестиции пойдут на расширение существующих и создание новых проектов в области школьного, высшего и дополнительного образования, подготовку IT-специалистов и повышение квалификации преподавателей. "Кроме того, в условиях острой нехватки профессионалов в IТ-индустрии компания подготовит 100 тысяч специалистов, что составляет около 20% от работающих в IТ-сфере сегодня", — сообщили в "Яндексе".

Уточняется, что образовательная инициатива "Яндекса" будет реализована в партнерстве с госорганами, общеобразовательными школами, вузами, колледжами. Работа будет идти в нескольких направлениях: развитие массовых образовательных продуктов и сервисов; обучение и поддержка преподавателей; подготовка кадров для IТ-индустрии; исследования в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

"Яндекс" создает и внедряет образовательные программы на протяжении 12 лет. Сейчас у компании больше 30 образовательных проектов и сервисов. Их используют люди разного возраста — от первоклассников до выпускников вузов, от начинающих специалистов до профессионалов, решивших сменить сферу деятельности. "Яндекс" сотрудничает с образовательными структурами, предлагая собственные методические разработки и решения. Учебный процесс проходит в разных форматах — это онлайн-курсы, интенсивы, очное, дистанционное и смешанное обучение.