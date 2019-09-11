ВАШИНГТОН, 11 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы на закрытии торговой сессии в среду на бирже в Нью-Йорке продемонстрировали уверенный рост. С одной стороны, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая может через неделю заметно понизить учетную ставку, а с другой, промышленные индексы подстегнула к росту дешевеющая нефть.

По состоянию на 16.15 по Нью Йорку (23.15 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,85%, до 27137,04 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,06%, до 8169,680 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,6%, до 2997,30 пункта.

Участники торгов ожидают снижения ставки ФРС. Заседание регулятора, по итогам которого это может произойти, состоится 17-18 сентября. По данным CME Group, 88,8% экспертов ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, а остальные 11,2% полагают, что ставка будет сохранена на уровне в 2-2,25% годовых. При этом ранее в среду президент США Дональд Трамп вновь призвал ФРС к снижению ставки. Но, по его мнению, показатель должен находиться "на нуле или ниже".

Кроме того, возможность встречи Трампа и иранского лидера и Хасана Роухани и, как следствие, ослабления режима иранских санкций спровоцировало удешевление нефти.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки WTI упала на 2,47% — до 55,98 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже. Падение стоимости нефтяных фьючерсов, в свою очередь, простимулировало рост промышленных индексов.