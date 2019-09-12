МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс более надежной иены снижается по отношению к доллару в четверг утром после того, как Вашингтон на две недели отложил очередное повышение пошлин на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене поднимался до 108,06 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены. Ранее в ходе торгов показатель достигал отметки 108,16 иены за доллар, что является минимальным курсом иены к доллару с 1 августа.

Курс евро к доллару рос до 1,1014 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1009 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,02%, до 98,62 пункта.

В центре внимания мировых рынков сделанное в ночь на четверг заявление президента США Дональда Трампа о решении Вашингтона отложить с 1 до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов. Данное заявление прозвучало за несколько недель до начала нового раунда торговых переговоров между США и КНР в начале октября.

"Начинающаяся оттепель в торговых отношениях между США и Китаем, похоже, усиливается", — отметили аналитики OANDA, мнение которых приводит агентство Рейтер. В то же время они добавили, что вряд ли эта "оттепель" продлится долго.

В среду комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных ввозных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности 16 наименований.