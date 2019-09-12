МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота слабо растет в четверг на фоне неопределенности перед заседанием ЕЦБ, при этом давление на котировки драгметалла оказывают оптимистичные торговые новости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,55 доллара, или на 0,04% — до 1503,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,1% — до 18,188 доллара за унцию.

Заседание ЕЦБ состоится позднее в четверг. Аналитики ждут, что европейский регулятор сохранит базовую ставку на нулевом уровне и при этом снизит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4% для поддержки экономики. При этом эксперты расходятся во мнении, начнет ли регулятор новую программу количественного смягчения (QE) или пока воздержится от нее.

В то же время трейдеры обратили внимание на решение США отложить с 1 до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов. Это решение принято за несколько недель до начала нового раунда торговых переговоров между США и КНР, которые ожидаются в начале октября. Данная новость увеличивает спрос на рисковые активы и снижает на более надежные, включая золото.

Решение США отложить повышение пошлин на китайские товары помогло в некоторой степени ослабить торговую напряженность, и теперь рынки ждут заявлений с заседания ЕЦБ, отмечает управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн (Brian Lan). "Похоже, что у ЕЦБ пока нет конкретных планов. Так что инвесторы ждут, и некоторые из них уже начинают фиксировать прибыль", — сказал эксперт агентству Рейтер.