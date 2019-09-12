МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару в четверг днем поднимается, инвесторы ожидают от ЕЦБ ослабления монетарной политики, тогда как аналитики выражают сомнение, что регулятор примет решение о значительных мерах стимулирования экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.43 мск курс евро к доллару рос до 1,1026 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1009 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,85 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 107,81 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,12%, до 98,53 пункта.

Позднее в четверг состоится очередная встреча ЕЦБ, по итогам которой аналитики ожидают сохранения базовой ставки на нулевом уровне и снижения ставки по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4%. Рынки также ждут от регулятора объявлений по программе количественного смягчения (QE) и продления срока прогноза по ставкам.

"Будет удивительно, если ЕЦБ сейчас объявит значительные меры по стимулированию, когда сохраняются такие риски, как Brexit (выход Великобритании из ЕС — ред.) и торговая война. Я думаю, что ЕЦБ хочет оставить пространство на случай внешнего шока", — приводит агентство Рейтер мнение старшего экономиста Market Securities в Париже Кристофа Барро (Christophe Barraud).

Инвесторы при этом не обратили внимания на слабую статистику по промпрозводству в еврозоне. В июле в месячном выражении индикатор снизился сильнее ожиданий — на 0,4% против прогноза уменьшения на 0,1%. В годовом исчислении сокращение показателя составило 2%, ожидали снижения на 1,3%.

На следующей неделе состоится еще три заседания крупнейших центробанков мира. Федеральная резервная система (ФРС) США проведет встречу 17-18 сентября, по итогам встречи аналитики ожидают снижения базовой ставки на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 2-2,25%. Заседания Банка Англии и Банка Японии пройдут 19 сентября.