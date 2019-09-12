МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рубль набирает в весе, доллар уже тестирует уровень поддержки 65 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.07 мск снижался на 48 копеек — до 65,02 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 71,68 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг доллар дешевел до 64,9925 рубля — минимума с 13 августа.

Дополнительное давление на американскую валюту оказывает ее ослабление на форексе против евро, закрепляющемся выше круглого уровня 1,1 доллара.