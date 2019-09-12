МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут в четверг после того, как США сделали ответный шаг в сторону Китая, изменив сроки введения новых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.16 мск фьючерс на индекс DJIA растёт на 0,19%, до 27194,5 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,55%, до 7933,5 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 3008,38 пункта.

Инвесторы обращают внимание на развитие торгового конфликта США и Китая. Ранее в четверг американский президент Дональд Трамп сообщил о решении Вашингтона отложить с 1 до 15 октября повышение пошлин до 30% с 25% на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов в год. Это решение было принято ввиду нового раунда торговых переговоров между странами в начале октября.

А днем ранее, в среду, комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности значатся 16 наименований товаров.

Трейдеры также ожидают данных об инфляции в США в августе, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики прогнозируют показатель в 0,2% в месячном выражении и 2,3% — в годовом.