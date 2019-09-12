МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем в четверг уверенно растёт против доллара и евро на фоне роста аппетита к риску на мировых площадках, в частности, после заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Сползание рынка нефти к психологически значимой отметке 60 долларов за баррель сорта Brent не мешает росту рубля, говорят эксперты. Курс доллара расчетами "завтра" на 15.39 мск снижается на 50 копеек, до 65 рублей, курс евро — на 98 копеек, до 71,11 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ РАСТЕТ НА АППЕТИТЕ К РИСКУ

Рубль днем уверенно повышается против доллара и в большей степени к евро на фоне сползания европейской валюты в район 1,095 доллара на форексе.

Это произошло после решений ЕЦБ, ожидаемо сохранившего базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Ставка по депозитам при этом понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц, которая будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки.

"Мягкие" решения ЕЦБ и ожидания аналогичных действия от ФРС США на следующей неделе в свою очередь поддержали спрос на рисковые активы и валюты развивающихся рынков.

Впрочем, рынок нефти днем корректируется вниз, тестируя поддержку около круглого уровня 60 долларов за баррель. Завершение министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло без неожиданностей, однако игроки нефтяного рынка решили зафиксировать прибыль от роста "на факте".

Поддержку российской валюте также оказали словесные интервенции. В частности, директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин заявил, что оснований ожидать от Банка России мягкой денежно-кредитной политики в настоящее время нет.

В итоге доллар и евро снижаются днем на 0,8-1,4%. Рублевая цена нефти при этом опустилась ниже уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Рубль продолжает инерционно укрепляться, очевидно, взяв курс на пробитие и закрепление курса ниже уровня 65 рублей за доллар уже в ближайшее время, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Основной поддержкой рублю выступают доходности по ОФЗ, которые привлекают к себе всё большее внимание нерезидентов, несмотря на хоть и не слишком страшную, но привычно латентную угрозу санкций", — добавил он.

Снижение профицита федерального бюджета РФ пока выглядит несущественно и не является индикатором того, что запоздавшие в первой половине года бюджетные расходы начали осуществляться в полном объеме, рассуждают аналитики Райффайзенбанка, говоря о факторах курсовой динамики рубля.

"До конца года бюджетные расходы все же должны ускориться, что не только улучшит ситуацию с рублевой ликвидностью, но и поможет экономике немного ускориться после "провала" в первом полугодии", — полагают в банке.