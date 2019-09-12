МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CNY Китай — Праздник середины осени — выходной на Шанхайской фондовой бирже

 

 

 

 
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 1,3% 1,3%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) 0,3% 0,3%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) 0,4% 0,4%
12:00 CNY Китай — Объём выданных займов 1,06 трлн юаней

 

 
12:00 EUR Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2019) 2,5%

 

 
12:00 EUR Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль) 20,6 млрд евро 17,4 млрд евро
13:00 EUR Еврозона — Заседание Еврогруппы

 

 

 

 
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август) 1% 0,1%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август) 0,2% -0,2%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (август) 0,2% -0,4%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (август) 0,7% 0,2%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль) 0% 0,3%
17:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 79,9 82
17:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь) 89,8 90,9
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль) 0,3%

 

 
20:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes 738

 

 
20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 898

 

 
22:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -85 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 384,2 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 300,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC 24,5 тыс

 

 
22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 12,3 тыс

 

 
22:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -59,3 тыс

 

 
22:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC 27,7 тыс

 

 
22:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 27,5 тыс

 

 
22:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -49,1 тыс

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 19.08.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 1П2019) 30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018 40,11 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 27.09.2019) — див-д 2019

 

 

 RUB ЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 22.08.2019, в заочной форме, одобрение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью)

 

 

 

 

 

 

 RUB РусАгро — реестр для выплаты див-дов за 1П2019 38,15 (1П2018) + 136,75 (фин) — див-д 2018 62,55 (1П2019) — див-д 2019