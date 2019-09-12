События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 сентября
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|
|CNY
|Китай — Праздник середины осени — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|
|
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|1,3%
|1,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|0,3%
|0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|0,4%
|0,4%
|12:00
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1,06 трлн юаней
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Уровень заработной платы (г/г) (2кв2019)
|2,5%
|
|12:00
|EUR
|Еврозона — Сальдо торгового баланса (июль)
|20,6 млрд евро
|17,4 млрд евро
|13:00
|EUR
|Еврозона — Заседание Еврогруппы
|
|
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (август)
|1%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (август)
|0,2%
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (август)
|0,2%
|-0,4%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (август)
|0,7%
|0,2%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (июль)
|0%
|0,3%
|17:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|79,9
|82
|17:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (сентябрь)
|89,8
|90,9
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июль)
|0,3%
|
|20:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes
|738
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|898
|
|22:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-85 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|384,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|300,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|24,5 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|12,3 тыс
|
|22:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-59,3 тыс
|
|22:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|27,7 тыс
|
|22:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|27,5 тыс
|
|22:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-49,1 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Татнефть — ВОСА (реестр закрыт 19.08.2019, в форме заочного голосования, див-ды за 1П2019)
|30,27 (1П2018) + 22,26 (9м2018) + 32,38 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
|40,11 (ао, ап, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 27.09.2019) — див-д 2019
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|RUB
|ЯТЭК /Якутская топливно-энергетическая компания/ — ВОСА (реестр закрыт 22.08.2019, в заочной форме, одобрение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью)
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|RUB
|РусАгро — реестр для выплаты див-дов за 1П2019
|38,15 (1П2018) + 136,75 (фин) — див-д 2018
|62,55 (1П2019) — див-д 2019
https://1prime.ru/Financial_market/20190912/830318262.html