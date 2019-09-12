МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг после сообщения об отсрочке введения новых пошлин на китайские товары, свидетельствуют данные бирж и комментарии аналитиков.

По состоянию на 17.04 мск индекс Dow Jones растет на 0,03%, до 27145,91 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,44%, до 8205,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 3006,5 пункта.

Оптимизм инвесторов поддерживается надеждой на разрешение торгового конфликта США и КНР, которые на этой неделе сделали шаги в сторону мирных переговоров. Так, ранее в четверг американский президент Дональд Трамп сообщил о решении Вашингтона отложить с 1 до 15 октября повышение пошлин до 30% с 25% на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов в год.

А днем ранее, в среду, комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности значатся 16 наименований товаров.

"Рынок был и остается сверхчувствительным к любым новостям по торговому конфликту, и любой полученный нами намек на прогресс будет воспринят положительно", — отметил главный экономист Raymond James Скотт Браун (Scott Brown), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Инвесторы также обращают внимание на неоднозначные статданные из США. С одной стороны, число первичных заявок на пособие по безработице в стране уменьшилось больше прогноза — до 204 тысяч (ожидался показатель в 215 тысяч). С другой стороны, годовая инфляция в США неожиданно замедлилась до 1,7% в сравнении с июльским показателем в 1,8%.