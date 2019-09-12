МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% после того, как стало известно о новых решениях Европейского центробанка (ЕЦБ) и на комментариях главы регулятора, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 16,05 доллара, или на 1,07%, до 1519,25 доллара за тройскую унцию. Сразу после объявления итогов встречи топ-менеджеров ЕЦБ стоимость золота поднялась до 1530 долларов. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднимается на 0,51%, до 18,262 доллара за унцию.

Ранее в четверг завершилось очередное заседание ЕЦБ. По итогам встречи регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на нулевом уровне, понизил ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%, и объявил о программе выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц с 1 ноября. Позднее на пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги также сообщил о снижении прогнозов инфляции и роста ВВП еврозоны на 2019-2020 года.

Традиционно золото считается более безопасным активом, спрос на который растет в случае усиления внешнеторговых и экономических рисков.

На следующей неделе пройдут также заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, центробанков Великобритании и Японии. Аналитики ожидают, что Федрезерв по итогам заседания 17-18 сентября понизит ставку на 25 базисных пунктов с текущей отметки в 2-2,25%. Котировки золота чувствительны к изменению ставки ФРС, что оказывает влияние на доллар.