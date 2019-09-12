МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок по итогам четверга разнонаправленно изменился по основным индексам на фоне противоречивых факторов и снижения курса доллара более чем на 0,5 рубля, говорят трейдеры. И если РТС прибавил, то индекс Мосбиржи завершил сегодняшний день, не добрав одной сотой пункта до круглой отметки 2800.

Рост аппетита к риску на фоне решений Европейского центробанка (ЕЦБ) компенсировался коррекционным падением рынка нефти, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,61%, до 2799,99 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,47%, до 1361,05 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение доллара более чем на 50 копеек, ниже 65 рублей, объясняет разницу в динамике индексов.

ВНЕШНИЕ СИГНАЛЫ ПРОТИВОРЕЧИВЫ

Российский фондовый рынок в четверг не продемонстрировал единой тенденции на фоне противоречивых внешних факторов.

Так, участники российского рынка получили позитивный сигнал от ЕЦБ, который ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне. Ставка по депозитам при этом была понижена до минус 0,5% с минус 0,4%, а маржинальная ставка осталась на отметке 0,25%.

Регулятор также объявил, что с 1 ноября возобновляет программу выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц, которая будет действовать столько времени, сколько потребуется для усиления адаптивной денежно-кредитной политики, и завершится незадолго до того, как регулятор начнет поднимать ключевые процентные ставки. Аналогичных действий инвесторы ждут и от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая будет заседать через неделю.

Однако рынок нефти сегодня усилил коррекционное снижение (-2%), тестируя поддержку около круглого уровня 60 долларов за баррель. Завершение заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ прошло без неожиданностей, и игроки нефтяного рынка решили зафиксировать прибыль от предыдущего роста "на факте".

В лидерах повышения цены сегодня опять оказались акции "Сургутнефтегаза" (+1,1% обыкновенные акции и +2% префы). При этом цена обеих типов акций сегодня сравнялась – "обычка" догнала "префы".

Также подорожали акции "Алросы" (+1,4%), "Интер РАО" (+4,5%), "Магнита" (+1,1%), "Россетей" (+2,2%).

Снизились в цене на фоне дешевеющей нефти акции "Лукойла" (-2%), "Новатэка" (-2,3%), "Татнефти" (-1,4%), НЛМК (-1,5%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Завтра индекс Мосбиржи будет восстанавливать утраченные позиции под воздействием оптимизма на внешних рынках, полагает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

"Укрепление рубля вопреки нефтяным котировкам, видимо, продолжит обеспечивать динамику индекса РТС лучше, чем у индекса Мосбиржи, ожидаемый диапазон колебаний по которому на завтра: 2790-2815 пунктов", — оценил он.

Индекс Мосбиржи с точки зрения теханализа выглядит готовым вернуться к росту в случае сохранения позитивных настроений на мировых рынках и возврата стоимости барреля Brent в зону 60-65 долларов, говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

"Последнее представляется весьма вероятным: просадка нефтяных котировок в последние дни выглядит неоправданно резкой, кроме того, сегодня на мониторинговом комитете ОПЕК+ было принято согласованное решение привести добычу стран-членов в соответствие с соглашением", — заключил он.