МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" уменьшилась на 0,57%, до 6,32 доллара, "Новатэка" — на 2,05%, до 196,3 доллара, "Лукойла" — на 0,71%, до 83,8 доллара. Акции "Газпрома" подешевели на 0,62%, до 7,11 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 2,07%, до 32,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,45%, до 24,55 доллара, "Северстали" — на 0,45%, до 15,61 доллара, НЛМК — уменьшилась на 0,52%, до 22,74 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 1,37%, до 1,33 доллара, Сбербанка — на 0,38%, до 14,7 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", потеряли в цене 1,21%, до 17,98 доллара.

Стоимость GDR "Магнита" увеличилась на 1,73%, до 13,54 доллара, "Ленты" — уменьшилась на 0,88%, до 3,39 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 0,1%, до 3,85 доллара.