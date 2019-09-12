ВАШИНГТОН, 12 сен /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы по итогам торговой сессии в четверг демонстрировали позитивную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.02 по Нью-Йорку (23.02 мск) индекс Dow Jones вырос на 0,23%, до 27200, 63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,46%, до 8194,762 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,31%, до 3014,59 пункта.

Оптимизм инвесторов поддерживается надеждой на разрешение торгового конфликта США и КНР, которые на этой неделе сделали шаги в сторону мирных переговоров. Так, ранее в четверг американский президент Дональд Трамп сообщил о решении Вашингтона отложить с 1 до 15 октября повышение пошлин до 30% с 25% на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов в год. А днем ранее комитет по тарифам Госсовета КНР опубликовал список американских товаров, которые с 17 сентября будут освобождены от дополнительных импортных пошлин. В опубликованных двух отдельных списках в общей сложности значатся 16 наименований товаров.