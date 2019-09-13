ВАШИНГТОН, 13 сен —РИА Новости. Минфин США не исключает возможности выпуска 100-летних облигаций, если 50-летние казначейские бумаги будут пользоваться спросом, заявил глава минфина США Стивен Мнучин, выступая на конференции в Вашингтоне.

Вопрос выпуска облигаций со сроком погашения через 50 лет сейчас уже в "серьёзной" проработке, отметил он.

"Если будет достаточный спрос, мы выпустим 50-летние облигации. (И, если они будут пользоваться спросом) мы рассмотрим (вопрос выпуска 100-летних бондов)", — сказал он.

В августе минфин США сообщал, что вернулся к рассмотрению вопроса о выпуске долговых бумаг со сроками погашения более 30 лет. Этот вопрос был закрыт в 2017 году. В интервью CNBC Мнучин отмечал, что в этом вопросе есть технические сложности. Задача же его ведомства удовлетворить спрос на такие бумаги, если он появится.