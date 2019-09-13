МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне опасений относительно того, что торговая война между США и КНР негативно отразится на мировой экономике и спросе на нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.44 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,28%, до 60,21 доллара за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,24%, до 54,96 доллара за баррель.

Пессимистичные настроения на рынке усилились после того, как экономисты в ходе опроса агентства Рейтер предсказали, что торговая напряженности между США и Китаем в следующем году усилится или, в лучшем случае, останется без изменений. При этом, по оценкам экспертов, средняя вероятность рецессии в США в следующие два года составляет 45%.

Данных пессимистичных опасений оказалось достаточно, чтобы нивелировать новости от ОПЕК+. Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи заявил в четверг, что страны ОПЕК+ в августе выполнили соглашение о сокращении добычи нефти на 136%. При этом сокращение добычи углубится за счет пока не выполняющих свои обязательства стран, если они будут соблюдать сделку полностью. По его словам, это уберет с рынка еще 400-500 тысяч баррелей в сутки.

"Снова происходит борьба между силами ОПЕК и замедлением роста мировой экономики, и, следовательно, спроса", — сказал агентству Рейтер стратег McKenna Macro Грег Маккенна (Greg McKenna).