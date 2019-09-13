МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс доллара демонстрирует незначительную разнонаправленную динамику к евро и иене в пятницу утром в ожидании заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс доллара к иене поднимается до 108,14 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,09 иены, а курс евро к доллару растёт до 1,1069 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1061 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,02%, до 98,33 пункта.

После прошедшего в четверг заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) инвесторы переключились на ожидания мер поддержки экономики со стороны американского и японского регуляторов — из заседания состоятся 18 и 19 сентября. ЕЦБ понизил ставку по депозитам до минус 0,5% и объявил о возобновлении программы выкупа активов в размере 20 миллиардов евро в месяц.

Трейдеры также обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов рассмотреть временное торговое соглашение с Китаем, но хочет широких договоренностей. Президент сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.

"Нам удалось умерить наш пессимизм в отношении торговых переговоров между США и Китаем, что на данный момент выступает поддерживающим фактором", — отмечает старший менеджер отдела исследований Gaitame.Com Research Institute Такуя Канда (Takuya Kanda).