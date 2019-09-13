МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно снижается в пятницу утром после того, как новости с полей торговой войны США и Китая вызвали приток средств в рисковые активы и отказ инвесторов от более надежного драгметалла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.27 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 2,25 доллара, или на 0,15%, до 1505,15 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро опускается на 0,27%, до 18,128 доллара за унцию.

В центре внимания инвесторов оказались новые заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов рассмотреть временное торговое соглашение с Китаем, но хочет широких договоренностей. Президент сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как американский лидер решил отложить на две недели повышение пошлин до 30% с 25% на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов в год.

"Накал в отношениях между США и Китаем ослаб, и цена на золото также снижается", — сказала агентству Рейтер вице-президент по исследованиям рынков металлов, энергоресурсов и валюты Religare Broking Ltd. Сугандха Сахдева (Sugandha Sachdeva).