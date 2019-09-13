МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль умеренно повышается к доллару и снижается к евро на фоне коррекционного роста европейской валюты на форексе в район 1,11 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск снижался на 12 копеек — до 64,58 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 71,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром снижается на 0,03% — до 60,36 доллара за баррель по марке Brent.