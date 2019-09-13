МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы положительной динамикой в надежде на прогресс в разрешении торгового конфликта между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов индекс гонконгский Hang Seng Index вырос на 1%, до 27352,69 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,05%, до 21988,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 6669,2 пункта.

Торги на биржах Китая и Южной Кореи не проводились в пятницу в связи с национальными праздниками. По итогам предыдущих торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,75%, до 3031,24 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,58%, до 1681,23 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,84%, до 2049,2 пункта.

Азиатские инвесторы с оптимизмом отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа о том, что он готов рассмотреть временную торговую сделку с КНР, но хочет широких договоренностей. Американский президент сказал, что рассмотрит временные договоренности, которые могли бы помочь снять взаимные ввозные пошлины и разрядить обстановку в "торговой войне" между двумя странами. Теперь рынки ждут нового раунда торговых переговоров между США и КНР в начале октября.

Аналитики Okasan Online, мнение которых приводит агентство Франс Пресс, отметили, что заявления Трампа о временном соглашении "вселили в рынки надежду на прогресс в торговых переговорах США и Китая".

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Японии, согласно которой объем промышленного производства в стране в июле, по окончательным данным, в месячном исчислении вырос на 1,3% после снижения на 3,3% месяцем ранее. Показатель совпал с прогнозами аналитиков и предварительной оценкой.