МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть сохраняют утреннюю негативную динамику в пятницу днем на фоне опасений за перспективы мировой экономики и ожиданий менее бодрого роста спроса на это сырьё в краткосрочной перспективе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.04 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,5%, до 60,08 доллара за баррель, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,44%, до 54,85 доллара за баррель. Утром снижение цен составляло около 0,2%.

Трейдеров продолжают беспокоить перспективы мировой экономики и спроса на нефть. Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в четверг, что ожидает возникновения "переизбытка" предложения на рынке нефти в 2020 году. А днем ранее ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2019 году на 80 тысяч баррелей в сутки, до 1,02 миллиона баррелей, одновременно понизив прогноз показателя на 2020 год до 60 тысяч баррелей в сутки, до 1,08 миллиона баррелей в день.

"Цены на нефть в последние дни снижаются, даже несмотря на то, что фондовые рынки росли, а статистика показала существенное снижение запасов сырья (в США — ред.). МЭА и другие организации продолжают снижать прогнозы спроса на нефть на фоне усиления опасений относительно перспектив мирового экономического роста", — сообщил агентству Рейтер старший рыночный аналитик OANDA Крейг Эрлам (Craig Erlam).