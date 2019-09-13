МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок продолжает разнонаправленно меняться по биржевым индексам на фоне снижения доллара более чем на 50 копеек в направлении 64 рублей, говорят трейдеры.

Неуверенная динамика рынка нефти не дает четких сигналов участникам фондовых торгов, отмечают эксперты.

К 15.35 мск рублевый индекс Мосбиржи снижался на 0,3% до 2791 пункта, долларовый индекс РТС повышался на 0,6% до 1369 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение доллара более чем на 50 копеек в направлении 64 рублей объясняет разницу в динамике индексов.

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Российский фондовый рынок в конце недели не демонстрирует единой динамики на фоне продолжающегося уверенного укрепления рубля к доллару. Это оказывает давление на рублевые цены акций.

Рынок нефти цепляется за психологически значимый уровень поддержки 60 долларов за баррель, не давая сигналов рынку акций РФ. После существенной просадки нефтяных котировок из-за ожидания дополнительного предложения на рынке обозначились коррекционные настроения.

Впрочем, европейские биржевые индексы и фондовые фьючерсы США повышаются в пределах 0,6%, сигнализируя о сохранении спроса на риск после вчерашних "мягких" решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

В лидерах повышения цены в пятницу сохраняются акции "Сургутнефтегаза" (+2,4% обыкновенные акции и +0,4%% префы). При этом цена обеих типов акций сохраняется примерно равной.

Дорожают также акции "Интер РАО" (+4,1%), "ФСК ЕЭС" (+3,5%), "Россетей" (+1,6%). Снижаются в цене акции "Лукойла" (-1%), Polymetal (-2,8%), "Акрона" (-0,9%), НЛМК (-0,9%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Заряд оптимизма в связи с агрессивными мерами поддержки экономики со стороны ЕЦБ и обнадеживающие сигналы по поводу решения американо-китайского торгового диспута окажут поддержку российскому рынку, считает Джон Волш из Альфа-банка.

"Следующим важным для инвесторов событием будет заседание ФРС в среду. Фьючерсы на ставку федеральных фондов учитывают понижение ставки на 25 базисных пунктов", — добавил он.

"Бычий азарт" фондовых рынков требует нового допинга, и пока центробанки идут навстречу пожеланиям финансистов",- рассуждает Сергей Суверов из компании "БКС Премьер".

"С высокой долей вероятности ФРС также снизит ключевую ставку на следующей неделе, опасаясь среди прочего чрезмерного укрепления доллара", — добавил он, говоря о факторах динамики фондовых индексов.