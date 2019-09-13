МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Курс фунта уверенно растет по отношению к доллару в пятницу вечером на оптимизме о возможности заключения соглашения по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.18 мск курс фунта к доллару рос до 1,2452 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2332 доллара за евро. Курс евро к доллару рос до 1,1077 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1061 доллара за евро.

Курс доллара к иене снижается до 108,08 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 108,09 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 98,18 пункта.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что крупнейшая политическая партия Северной Ирландии согласилась принять некоторые условия ЕС относительно Brexit. Несмотря на то, что новость, по данным СМИ, была быстро опровергнута партией, инвесторы сохранили оптимизм относительно возможности достижения соглашения между Великобританией и ЕС.

При этом валютный стратег MUFG в Лондоне Ли Хардман (Lee Hardman), чье мнение приводит агентство Рейтер, отметил, что стоит сохранять осторожность в отношении фунта. По его мнению, укрепление валюты, которое мы можем наблюдать, является затишьем, которое вряд ли продлиться долго.