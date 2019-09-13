МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок разнонаправленно изменился по биржевым индексам на фоне снижения доллара примерно на 50 копеек в направлении 64 рублей, говорят трейдеры.

Неуверенная динамика рынка нефти около уровня 60 долларов за баррель не дала четких сигналов участникам российских фондовых торгов, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,29% до 2791,74 пункта, долларовый индекс РТС повысился на 0,33% до 1365,60 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи. Падение доллара более чем почти 50 копеек объясняет разницу в динамике индексов.

БЕЗ ЕДИНОЙ ТЕНДЕНЦИИ

Российский фондовый рынок в конце недели не продемонстрировал единой динамики на фоне продолжившегося уверенного укрепления рубля к доллару. Это оказывает давление на рублевые цены акций и поддержало долларовые.

Умеренный позитив исходил от динамики европейских и американских биржевых индексов, повышавшихся вечером в пределах 0,5%, сигнализируя о сохранении спроса на риск. Этому способствовали вчерашние "мягкие" решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике, а также надежды на торговые переговоры между США и Китаем.

Рынок нефти цепляется за психологически значимый уровень поддержки 60 долларов за баррель, не давая сигналов рынку акций РФ. После существенной просадки нефтяных котировок из-за ожидания дополнительного предложения на рынке обозначились коррекционные настроения.

В лидерах повышения сохраняются акции "Сургутнефтегаза" (+2,7% обыкновенные акции и +0,4%% префы). При этом цена обеих типов акций сохраняется примерно равной.

Также выросли акции "Интер РАО" (+7,2%), "ФСК ЕЭС" (+4,5%), "Россетей" (+2,5%).

Рост акций электроэнергетического сектора связан это с новостью о том, что Минфин хочет обязать "дочки" госкомпаний направлять на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли, соответственно это применимо к газпромовским "дочкам" и другим предприятиям электроэнергетической отрасли, говорит Сергей Суверов из компании "БКС Премьер". Кроме того, ралли сектора электроэнергетики помогает сильный рубль и относительно высокая средняя дивидендная доходность на уровне 6-7%, сопоставимая со среднерыночными показателями, что неплохо для нецикличной и финансово устойчивой индустрии, говорит эксперт.

Снизились в цене акции "Лукойла" (-1%), Polymetal (-2,6%), "Норникеля" (-1,9%), "Мечела" (-1,5%)

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС завершают неделю без единой динамики, констатировала Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"Рублевый индекс остается в рамках краткосрочного "боковика" 2780-2820 пунктов, сохраняя потенциал повышения в район исторического максимума 2848 пунктов. Долларовый индикатор также сохраняет потенциал повышения в район максимумов текущего года, к 1400 пунктам, но рынку может понадобиться некоторая нисходящая коррекция. Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 2750-2800 пунктов", — добавила она.

В текущих условиях основная поддержка рынку по индексу Мосбиржи расположена на уровне 2750 пунктов, проход ниже которого может усилить продажи по широкому кругу акций, рассуждает Сергей Дроздов из ГК "Финам".

Локальные поддержки по фьючерсу на индекс РТС расположены на уровнях 134,8 тысячи и 129,5 тысячи пунктов, сопротивления росту – около 137 тысяч и 138,2 тысячи пунктов, добавил он.