МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые биржи в пятницу закрылись ростом после новостей о торговом конфликте США и КНР, инвесторы также надеются на возможность заключения сделки по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 повысился на 0,31%, до 7367,75 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5655,46 пункта, немецкий DAX — на 0,5%, до 12471,69 пункта.

Рост индексов поддерживается оптимизмом инвесторов относительно результатов Brexit. Трейдеры рассчитывают, что выхода Великобритании из ЕС без сделки можно избежать, после того как СМИ сообщили о готовности крупнейшей политической партии Северной Ирландии принять некоторые условия ЕС. Хотя новость была быстро опровергнута, инвесторы восприняли сообщение как сигнал к тому, что соглашение между Великобританией и ЕС все же может быть достигнуто.

На рынке преобладают рисковые настроения, так как инвесторы рассчитывают на то, что в ходе октябрьских переговоров США и КНР будет наконец-то достигнуто соглашение. Надежды инвесторов поддерживаются новыми послаблениями торговой политики с обеих сторон.

Ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп сообщил о готовности рассмотреть временную торговую сделку с КНР, при этом он хочет широких договоренностей. Заявление Трампа последовало за сообщением Китая об исключении некоторых видов сельскохозяйственной продукции, включая соевые бобы и свинину, из списка американских товаров, облагающихся пошлинами.