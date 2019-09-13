МОСКВА, 13 сен /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Курс российской валюты к доллару и евро продолжил уверенно расти в конце рабочей недели.

Словесные интервенции главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной поддержали курс российской валюты, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.49 мск снижался на 36 копеек, до 64,34 рубля, курс евро — на 35 копеек, до 71,24 рубля, следует из данных Московской биржи. В течение дня доллар обновил минимум с начала августа – около 64,145 рубля.

РУБЛЬ — НА МИНИМУМАХ С АВГУСТА

Рубль вечером уверенно повышался против доллара и евро на фоне сохранения аппетита к риску на мировых площадках после мягких решений ЕЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП) и в ожидании инвесторами мягких решений по ДКП от ФРС США на следующей неделе. Рост мировых фондовых рынков в этой связи сигнализирует о спросе на рисковые активы.

Рынок нефти после существенной просадки в предыдущие дни из-за опасений по поводу переизбытка нефти на мировом рынке в конце недели цепляется за психологически значимый уровень поддержки 60 долларов за баррель.

Поддержку российской валюте в пятницу оказывают словесные интервенции. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что включение "печатного станка" и излишне дешевые деньги не помогут, а помешают экономическому росту. Таким образом, чрезмерно мягкой денежно-кредитной политики от регулятора ожидать не стоит.

Кроме того, глава регулятора предложила обсудить как один из вариантов повышение планки отсечения по цене нефти в бюджетном правиле в связи с планирующимся началом инвестирования из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это могло бы уменьшить объемы покупки валюты Минфином РФ, что поддержало бы курс рубля.

В итоге доллар и евро вечером снижались на 0,5-0,6%, опустившись в район минимумов с начала августа. Рублевая цена нефти при этом оставалась ниже уровня 3,9 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Позитивные настроения на глобальных финансовых рынках, обусловленные дальнейшим смягчением ДКП ведущими мировыми центробанками, оказали поддержку валютам развивающихся стран, которые к текущему моменту отыграли большую часть потерь, понесенных в августе, говорит Сергей Дроздов из ГК "Финам".

"В четверг доллар уверенно закрепился под уровнем 65 рублей и уже в пятницу вплотную приблизился к отметке 64 рубля. Пробой данного рубежа вниз может способствовать дальнейшему ослаблению доллара до уровня 63,65 рубля", — оценил он.

На следующей неделе может не хватить стимулов для роста рубля, считает Андрей Люшин из Локо Банка.

"Нельзя забывать о рисках санкций против "Роснефти" за торговлю с Венесуэлой. Ждем увидеть доллар в интервале 64-64,7 рубля, евро – в коридоре 71-72 рубля", — оценил он.