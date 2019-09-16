МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Курс рубля открыл торги недели уверенным ростом к доллару и евро на фоне резкого подорожания нефти, доллар опустился ниже 64 рублей, впервые с 1 августа, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск понедельника снижается на 58 копеек, до 63,76 рубля, курс евро — на 69 копеек, до 71,59 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent подскакивает на 8,73%, до 65,48 доллара за баррель.