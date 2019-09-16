МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 10% в понедельник утром после атак беспилотников на инфраструктуру нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.36 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднимается на 9,96%, до 66,22 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 8,61%, до 59,52 доллара за баррель. Нефтяные котировки находятся на максимальных уровнях с апреля-мая.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты сократила производство более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки в примерно 9,8 миллиона. К понедельнику Эр-Рияд рассчитывает вернуть 2 миллиона баррелей в сутки.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку — с помощью беспилотников. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что разрешил при необходимости выделить нефть из стратегического резерва США, чтобы стабилизировать рынок после атак на саудовские нефтяные объекты. Международное энергетическое агентство (МЭА) после атак заявило, что на данный момент рынки нефти хорошо обеспечены запасами.

"Очевидно, это плохой день, если вы импортируете нефть. Вопрос не столько в том, кто или даже что стало причиной атак, но некоторые задаются вопросом, увидим ли мы атаки в дальнейшем",- приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика Pepperstone Group Криса Вестона (Chris Weston).