События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 сентября
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 16 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День почитания старших — выходной на Токийской фондовой бирже
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|5:00
|CNY
|Китай — Инвестиции в основной капитал (г/г) (август)
|5,7%
|5,5% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объём промышленного производства (г/г) (август)
|4,8%
|4,4% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Объем промышленного производства в Китае YTD (г/г) (август)
|5,8%
|5,6% (факт)
|5:00
|CNY
|Китай — Уровень безработицы
|5,3%
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|11:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|0,5%
|0,1%
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности NY Empire State (сентябрь)
|4,8
|4,55
|15:30
|CAD
|Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады (июль)
|-3,98 млрд канад. долл
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|15:00
|RUB
|ЦБ РФ — Протокол заседания СД по вопросам денежно-кредитной политики
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https://1prime.ru/Financial_market/20190916/830324368.html